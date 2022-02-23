На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов 23.02.2022 16:00 Сепаратисты продолжают обстрелы - в Луганской области полностью обесточены восемь населенных пунктов обесточены, еще три - частично, а в Донецкой области полностью без света один поселок и еще один ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля 23.02.2022 15:00 В Украине за минувшие сутки, 22 февраля, зафиксировано 25 062 заражения коронавирусом. Умерли 297 человек, это на 10 человек больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых ... подробнее →