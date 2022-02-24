Обнародован перечень госресурсов для получения информации

24.02.2022 17:00

Министерство культуры и информационной политики обнародовало в Telegram перечень официальных государственных каналов для получения достоверной информации. Кроме того, ведомство призвало граждан ... подробнее →

Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои

24.02.2022 16:00

Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке. "Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские ... подробнее →

Зеленский внес в Раду проект закона о всеобщей мобилизации

24.02.2022 15:00

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа об общей мобилизации, а также проект закона оглашении состояния войны. Документы зарегистрировали под номерами 7113 ... подробнее →

Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой"

24.02.2022 14:00

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение войск РФ в Украину это "самозащита". Об этом говорится в обращении Путина к россиянам. "Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, ... подробнее →

В офисе президента сообщили о ситуации на фронте

24.02.2022 13:00

В результате военного нападения России на Украину в четверг, 24 февраля, погибли уже 40 военных и 10 гражданских, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. "Российские войска перешли ... подробнее →

Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов

24.02.2022 12:00

Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram . Эвакуационные рейсы запланированы: - Луганская ... подробнее →

Россия напала на Украину

24.02.2022 11:00

Сегодня утром Россия атаковала всю территорию Украины, в первую очередь военные и стратегические объекты. Официальная информация по каналам полиции утром в четверг, 24 февраля. Волынская область ... подробнее →

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