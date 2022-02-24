Обнародован перечень госресурсов для получения информации 24.02.2022 17:00 Министерство культуры и информационной политики обнародовало в Telegram перечень официальных государственных каналов для получения достоверной информации. Кроме того, ведомство призвало граждан ... подробнее →

Зеленский внес в Раду проект закона о всеобщей мобилизации 24.02.2022 15:00 Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа об общей мобилизации, а также проект закона оглашении состояния войны. Документы зарегистрировали под номерами 7113 ... подробнее →