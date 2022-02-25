"єПідтримку" можно использовать для помощи армии

25.02.2022 17:00

Деньги с "єПідтримки" теперь можно потратить на помощь украинской армии. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Деньги с "єПідтримки" можно ... подробнее →

Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины

25.02.2022 15:00

Эвакуационный поезд будет отправлен из Лисичанска в 20.30 в направлении западных областей Украины. Остановка Рубежное в 21.30. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. В ГОРОДЕ СВАТОВО ОСТАНОВКИ НЕ ... подробнее →

Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города

25.02.2022 13:00

Вблизи Мариуполя 25 февраля идут боевые действия. Российские танки приближаются к городу. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Вадим Бойченко, передает РБК-Украина . По словам Бойченко, бой ... подробнее →

Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей

25.02.2022 12:00

Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Автобусы, которые ехали ... подробнее →

На Донетчине отменен ряд пригородных поездов

25.02.2022 11:00

В связи с опасностью продолжения курсирования, АО «Укрзализныця» с 25 февраля отменяет ряд пригородных поездов по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . В частности, в Донецкой ... подробнее →

Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами

25.02.2022 09:00

По информации УЗ поезда, которые ходят в Луганскую область не отменены, однако будут задержки, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Время надо уточнять на станциях. И несколько изменены ... подробнее →

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