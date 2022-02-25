"єПідтримку" можно использовать для помощи армии25.02.2022 17:00
Деньги с "єПідтримки" теперь можно потратить на помощь украинской армии. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Деньги с "єПідтримки" можно ... подробнее →
Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины25.02.2022 15:00
Эвакуационный поезд будет отправлен из Лисичанска в 20.30 в направлении западных областей Украины. Остановка Рубежное в 21.30. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. В ГОРОДЕ СВАТОВО ОСТАНОВКИ НЕ ... подробнее →
Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города25.02.2022 13:00
Вблизи Мариуполя 25 февраля идут боевые действия. Российские танки приближаются к городу. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Вадим Бойченко, передает РБК-Украина . По словам Бойченко, бой ... подробнее →
Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей25.02.2022 12:00
Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Автобусы, которые ехали ... подробнее →
На Донетчине отменен ряд пригородных поездов25.02.2022 11:00
В связи с опасностью продолжения курсирования, АО «Укрзализныця» с 25 февраля отменяет ряд пригородных поездов по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . В частности, в Донецкой ... подробнее →
Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами25.02.2022 09:00
По информации УЗ поезда, которые ходят в Луганскую область не отменены, однако будут задержки, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Время надо уточнять на станциях. И несколько изменены ... подробнее →
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