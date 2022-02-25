"єПідтримку" можно использовать для помощи армии 25.02.2022 17:00 Деньги с "єПідтримки" теперь можно потратить на помощь украинской армии. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Деньги с "єПідтримки" можно ... подробнее →

Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины 25.02.2022 15:00 Эвакуационный поезд будет отправлен из Лисичанска в 20.30 в направлении западных областей Украины. Остановка Рубежное в 21.30. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. В ГОРОДЕ СВАТОВО ОСТАНОВКИ НЕ ... подробнее →