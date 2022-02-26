СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ

26.02.2022 17:00

Служба безопасности Украины создала в Телеграм чат-бот для сообщений граждан о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп, сообщает пресс-службы СБУ. "Видите русские войска ... подробнее →

Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел

26.02.2022 15:00

Жителей украинских сел и небольших городов просят задерживать колонны с топливом российских военных, которые идут вслед за бронетехникой. Об этом в субботу, 26 февраля, написал министр обороны Алексей ... подробнее →

Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку

26.02.2022 14:00

Станица Луганская, Крымское и Марковка временно оккупированы российскими войсками. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. "К сожалению, временно ... подробнее →

Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения

26.02.2022 12:00

Сводная информация о российском вторжении на Донетчину за вторую половину 25 февраля и утро 26 февраля, по данным ДонОГА . Мариуполь и Волноваха находятся под нашим контролем! Вооруженные Силы ... подробнее →

Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину

26.02.2022 11:00

Внимание! Восстановлено движение для эвакуационного поезда на Луганщину! Об этом сообщает полиция Луганщины. "Примерно в 11.30 будет осуществлена подача поезда в г. Лисичанск и г. Рубежное. ... подробнее →

Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля

26.02.2022 10:00

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк провел брифинг по ситуации с российским вторжением. Ориентировочные потери противника составляют: — самолеты — 14 ед., — вертолеты — 8 ед., ... подробнее →

На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения

26.02.2022 09:00

Поезд для эвакуации жителей Луганщины застрял в Попасной Луганской области. В соседней Камышевахе обстрелом разбило железнодорожные пути. Об этом сообщает патрульная полицию Луганщины. "По состоянию ... подробнее →

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