Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел 26.02.2022 15:00 Жителей украинских сел и небольших городов просят задерживать колонны с топливом российских военных, которые идут вслед за бронетехникой. Об этом в субботу, 26 февраля, написал министр обороны Алексей ... подробнее →

Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения 26.02.2022 12:00 Сводная информация о российском вторжении на Донетчину за вторую половину 25 февраля и утро 26 февраля, по данным ДонОГА . Мариуполь и Волноваха находятся под нашим контролем! Вооруженные Силы ... подробнее →