Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"

27.02.2022 17:00

Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он дал этот приказ на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием ... подробнее →

Волноваха подверглась массированному артобстрелу

27.02.2022 15:00

Город Волноваха Донецкой области находится под контролем Украины, но ситуация в населенном пункте крайне тяжелая. Об этом 27 февраля сообщила представитель Донецкой ОГА Татьяна Игнатенко, передает ... подробнее →

В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток

27.02.2022 13:00

В Минобороны обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине. Об этом в фейсбуке сообщила заместитель ... подробнее →

В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ

27.02.2022 12:00

МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти. Об этом сообщил советник министра внутренних дел ... подробнее →

Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта

27.02.2022 10:00

Мариуполь находится под контролем украинских военных. Ведется позиционное противостояние, сообщает пресс-служба городской администрации. Возле города идут обстрелы по мирным поселкам со стороны ... подробнее →

Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд

27.02.2022 09:00

27.02.22 с ЖД вокзала г. Краматорск будет отправляться поезд во Львов, сообщает Восточный Вариант. Поезд будет подан в 11.00, но прибыть на железнодорожную станцию Краматорск нужно заранее, чтобы ... подробнее →

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