Путин перевел ядерное оружие в "особый режим" 27.02.2022 17:00 Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он дал этот приказ на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием ... подробнее →

Волноваха подверглась массированному артобстрелу 27.02.2022 15:00 Город Волноваха Донецкой области находится под контролем Украины, но ситуация в населенном пункте крайне тяжелая. Об этом 27 февраля сообщила представитель Донецкой ОГА Татьяна Игнатенко, передает ... подробнее →