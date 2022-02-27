Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"27.02.2022 17:00
Президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он дал этот приказ на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием ... подробнее →
Волноваха подверглась массированному артобстрелу27.02.2022 15:00
Город Волноваха Донецкой области находится под контролем Украины, но ситуация в населенном пункте крайне тяжелая. Об этом 27 февраля сообщила представитель Донецкой ОГА Татьяна Игнатенко, передает ... подробнее →
В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток27.02.2022 13:00
В Минобороны обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине. Об этом в фейсбуке сообщила заместитель ... подробнее →
В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ27.02.2022 12:00
МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти. Об этом сообщил советник министра внутренних дел ... подробнее →
Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта27.02.2022 10:00
Мариуполь находится под контролем украинских военных. Ведется позиционное противостояние, сообщает пресс-служба городской администрации. Возле города идут обстрелы по мирным поселкам со стороны ... подробнее →
Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд27.02.2022 09:00
27.02.22 с ЖД вокзала г. Краматорск будет отправляться поезд во Львов, сообщает Восточный Вариант. Поезд будет подан в 11.00, но прибыть на железнодорожную станцию Краматорск нужно заранее, чтобы ... подробнее →
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