Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг

28.02.2022 17:00

Все услуги за февраль, предоставляемые коммунальными предприятиями Мариуполя и ДТЭК, будут бесплатными. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко. "В связи с военным временем для того, чтобы сохранить ... подробнее →

Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам

28.02.2022 15:00

Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы. Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, ... подробнее →

ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь

28.02.2022 13:00

Украинские военнослужащие уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Самолет захватчиков уничтожили ... подробнее →

В Беларуси огласили результаты референдума

28.02.2022 12:00

Референдум о внесении изменений в Конституцию Беларуси поддержали 82,86% пришедших на участки. Явка составила 78,61%, сообщила Центральная избирательная комиссия страны в Telegram . Отмечается, что в ... подробнее →

Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

28.02.2022 11:00

Украинская делегация в понедельник, 28 февраля, прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России, сообщает Офис президента. В состав делегации вошли ... подробнее →

Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов

28.02.2022 09:00

На сайте openPetition создана петиция , в которой украинцы просят страны НАТО помочь в борьбе с Россией. Об этом сообщили в партии Слуга народа в воскресенье, 27 февраля. Так, в петиции призывают ... подробнее →

Переговоры Киева и Москвы ожидаются сегодня утром

28.02.2022 07:00

Переговоры Украины и России могут начаться на украинско-белорусской границе сегодня утром, 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. По его словам, "сложно ... подробнее →

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