Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг28.02.2022 17:00
Все услуги за февраль, предоставляемые коммунальными предприятиями Мариуполя и ДТЭК, будут бесплатными. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко. "В связи с военным временем для того, чтобы сохранить ... подробнее →
Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам28.02.2022 15:00
Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы. Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, ... подробнее →
ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь28.02.2022 13:00
Украинские военнослужащие уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Самолет захватчиков уничтожили ... подробнее →
В Беларуси огласили результаты референдума28.02.2022 12:00
Референдум о внесении изменений в Конституцию Беларуси поддержали 82,86% пришедших на участки. Явка составила 78,61%, сообщила Центральная избирательная комиссия страны в Telegram . Отмечается, что в ... подробнее →
Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией28.02.2022 11:00
Украинская делегация в понедельник, 28 февраля, прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России, сообщает Офис президента. В состав делегации вошли ... подробнее →
Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов28.02.2022 09:00
На сайте openPetition создана петиция , в которой украинцы просят страны НАТО помочь в борьбе с Россией. Об этом сообщили в партии Слуга народа в воскресенье, 27 февраля. Так, в петиции призывают ... подробнее →
Переговоры Киева и Москвы ожидаются сегодня утром28.02.2022 07:00
Переговоры Украины и России могут начаться на украинско-белорусской границе сегодня утром, 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. По его словам, "сложно ... подробнее →
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- Мариуполь остался без электричества и отопления09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда08:00
- Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ07:00
- Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг17:00
- Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам15:00
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь13:00
- В Беларуси огласили результаты референдума12:00
- Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией11:00
- Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов09:00
- Переговоры Киева и Москвы ожидаются сегодня утром07:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу
- ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел
- В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ