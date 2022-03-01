Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" после согласования с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий. Об этом сообщили в ... подробнее →

В Украине запущено приложение "воздушная тревога", которое будет информировать об опасности. Его уже можно загрузить в Google Play Market и AppStore. Об этом сообщила пресс-служба Государственного ... подробнее →

2 марта Укрзализныця планирует подать очередной эвакуационный поезд на станцию в Лисичанске. Об этом сообщает ЛугОГА. К железнодорожной станции в Лисичанске эвакуационный поезд подадут в среду, 2 ... подробнее →

По данным российских СМИ, второй раунд переговоров между Россией и Украиной по завершению боевых действий может состояться 2 марта. Участники переговоров начнут прибывать на место встречи сегодня ... подробнее →

В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине 01.03.2022 13:00 Центр оборонных стратегий во вторник, 1 марта, заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, которые воюют на территории Украины. Список имен был выложен в открытый доступ. Среди данных в ... подробнее →

При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек 01.03.2022 11:00 В результате обстрела российскими войсками здания Харьковской ОГА во вторник, 1 марта, пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. ... подробнее →

Мариуполь остался без электричества и отопления 01.03.2022 09:00 Без электричества и теплоснабжения остались жители Мариуполя в результате мощных обстрелов города российскими войсками 28 февраля. Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко в видеообращении на странице в ... подробнее →