Запущено мобильное приложение "воздушная тревога" 01.03.2022 15:00 В Украине запущено приложение "воздушная тревога", которое будет информировать об опасности. Его уже можно загрузить в Google Play Market и AppStore. Об этом сообщила пресс-служба Государственного ... подробнее →

ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках 01.03.2022 14:00 Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" после согласования с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий. Об этом сообщили в ... подробнее →

В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине 01.03.2022 13:00 Центр оборонных стратегий во вторник, 1 марта, заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, которые воюют на территории Украины. Список имен был выложен в открытый доступ. Среди данных в ... подробнее →