Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины

01.03.2022 18:00

По данным российских СМИ, второй раунд переговоров между Россией и Украиной по завершению боевых действий может состояться 2 марта. Участники переговоров начнут прибывать на место встречи сегодня ... подробнее →

Завтра утром из Лисичанска отправится очередной эвакуационный поезд

01.03.2022 17:00

2 марта Укрзализныця планирует подать очередной эвакуационный поезд на станцию в Лисичанске. Об этом сообщает ЛугОГА. К железнодорожной станции в Лисичанске эвакуационный поезд подадут в среду, 2 ... подробнее →

Запущено мобильное приложение "воздушная тревога"

01.03.2022 15:00

В Украине запущено приложение "воздушная тревога", которое будет информировать об опасности. Его уже можно загрузить в Google Play Market и AppStore. Об этом сообщила пресс-служба Государственного ... подробнее →

ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках

01.03.2022 14:00

Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" после согласования с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий. Об этом сообщили в ... подробнее →

В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине

01.03.2022 13:00

Центр оборонных стратегий во вторник, 1 марта, заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, которые воюют на территории Украины. Список имен был выложен в открытый доступ. Среди данных в ... подробнее →

При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек

01.03.2022 11:00

В результате обстрела российскими войсками здания Харьковской ОГА во вторник, 1 марта, пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. ... подробнее →

Мариуполь остался без электричества и отопления

01.03.2022 09:00

Без электричества и теплоснабжения остались жители Мариуполя в результате мощных обстрелов города российскими войсками 28 февраля. Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко в видеообращении на странице в ... подробнее →

Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда

01.03.2022 08:00

01.03.22 в 9.00 часов из Краматорска состоятся отправления на Ужгород (номер 45/46) 14 вагонов, посадка на поезд по билетам и на Львов (номер 141/142), 15 вагонов, посадка на поезд тоже по билетам. ... подробнее →

Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ

01.03.2022 07:00

Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 28 февраля. "Россия заявила свои позиции, от нас ... подробнее →

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