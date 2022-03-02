Хакери з усього світу оголосили війну Путіну02.03.2022 17:00
Київська команда інженерів кібербезпеки долучається до кібервійськ України. Хакери з усього світу вже надсилають команді HackenProof повідомлення про можливості експлуатувати російські сайти та ... подробнее →
Генпрокуратура начала расследование по факту госизмены руководства Станицы Луганской02.03.2022 16:00
В отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей начато расследование государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса ... подробнее →
В Северодонецке под обстрел попал детский садик02.03.2022 15:00
После обстрела по городу Северодонецк в детском саду в районе проспекта Центральный, 61 повреждена крыша садика и перебита теплосеть. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. В подвальном помещении ... подробнее →
Песков анонсировал второй раунд мирных переговоров02.03.2022 14:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ прибудет на место нового раунда переговоров ближе к вечеру 2 марта, информируют росСМИ . Песков отметил, что российская делегация ... подробнее →
ДТЭК частично восстановила электроснабжение Мариуполя02.03.2022 13:00
Аварийные бригады ДТЭК Донецкие электросети в ночь на среду, 2 марта, возобновили электропитание большей части Мариуполя, сообщается на сайте горсовета. "Наши коммунальщики, работники компании ДТЭК ... подробнее →
Минцифры запустило благотворительную акцию "Отправь Путина на Юпитер"02.03.2022 12:00
Министерство цифровой информации в Украине запустило портал по сбору средств для восстановления страны и предлагает поддержать всемирный флешмоб "Отправь Путина на Юпитер". Об этом сообщает ... подробнее →
Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину ожидается в 15.0002.03.2022 11:00
Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Как сообщил глава области Сергей Гайдай, поезд ожидается около 15.00. подробнее →
Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе02.03.2022 10:00
Утром Левый берег Мариуполя снова попал под обстрел российских оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом, сообщили в городском совете. Отмечается, что врачи все ... подробнее →
Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается02.03.2022 09:00
Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Об этом сообщили в Луганской областной администрации. К станции в Лисичанске поезд прибудет позже анонсированного раньше ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта02.03.2022 08:00
Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ сегодня 02.03.2022. Как отмечается, на Подольском направлении противник силами ... подробнее →
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- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей16:00
- Эвакуация из Мариуполя сорвана14:00
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы13:00
- В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны12:00
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения10:00
- Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи09:30
- В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ09:00
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр17:00
- Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске15:00
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