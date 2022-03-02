Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ прибудет на место нового раунда переговоров ближе к вечеру 2 марта, информируют росСМИ . Песков отметил, что российская делегация ... подробнее →

После обстрела по городу Северодонецк в детском саду в районе проспекта Центральный, 61 повреждена крыша садика и перебита теплосеть. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. В подвальном помещении ... подробнее →

В отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей начато расследование государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса ... подробнее →

Київська команда інженерів кібербезпеки долучається до кібервійськ України. Хакери з усього світу вже надсилають команді HackenProof повідомлення про можливості експлуатувати російські сайти та ... подробнее →

ДТЭК частично восстановила электроснабжение Мариуполя 02.03.2022 13:00 Аварийные бригады ДТЭК Донецкие электросети в ночь на среду, 2 марта, возобновили электропитание большей части Мариуполя, сообщается на сайте горсовета. "Наши коммунальщики, работники компании ДТЭК ... подробнее →

Минцифры запустило благотворительную акцию "Отправь Путина на Юпитер" 02.03.2022 12:00 Министерство цифровой информации в Украине запустило портал по сбору средств для восстановления страны и предлагает поддержать всемирный флешмоб "Отправь Путина на Юпитер". Об этом сообщает ... подробнее →