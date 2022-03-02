Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину ожидается в 15.00

02.03.2022 11:00

Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Как сообщил глава области Сергей Гайдай, поезд ожидается около 15.00. подробнее →

Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе

02.03.2022 10:00

Утром Левый берег Мариуполя снова попал под обстрел российских оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом, сообщили в городском совете. Отмечается, что врачи все ... подробнее →

Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается

02.03.2022 09:00

Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Об этом сообщили в Луганской областной администрации. К станции в Лисичанске поезд прибудет позже анонсированного раньше ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта

02.03.2022 08:00

Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ сегодня 02.03.2022. Как отмечается, на Подольском направлении противник силами ... подробнее →

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