Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину ожидается в 15.0002.03.2022 11:00
Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Как сообщил глава области Сергей Гайдай, поезд ожидается около 15.00. подробнее →
Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе02.03.2022 10:00
Утром Левый берег Мариуполя снова попал под обстрел российских оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом, сообщили в городском совете. Отмечается, что врачи все ... подробнее →
Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается02.03.2022 09:00
Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Об этом сообщили в Луганской областной администрации. К станции в Лисичанске поезд прибудет позже анонсированного раньше ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта02.03.2022 08:00
Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ сегодня 02.03.2022. Как отмечается, на Подольском направлении противник силами ... подробнее →
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