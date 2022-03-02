Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе 02.03.2022 10:00 Утром Левый берег Мариуполя снова попал под обстрел российских оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом, сообщили в городском совете. Отмечается, что врачи все ... подробнее →

Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается 02.03.2022 09:00 Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Об этом сообщили в Луганской областной администрации. К станции в Лисичанске поезд прибудет позже анонсированного раньше ... подробнее →