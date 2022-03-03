Начался второй раунд переговоров Украины и России

03.03.2022 17:00

На границе Украины и Беларуси начался второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter . "Начинаем ... подробнее →

Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск

03.03.2022 16:00

На Донетчину едет поезд Ивано-Франковск-Краматорск-Константиновка. И сразу обратно с Константиновки на Ивано-Франковск. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Отправление этого поезда ... подробнее →

Укрзализныця сделала бесплатными все рейсы с востока и юга на запад Украины

03.03.2022 14:00

Укрзализныця делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Об этом сообщает прес-служба УЗ. Теперь пассажиры, которым нужно выехать из ... подробнее →

В РФ назвали время начала второго раунда российско-украинских переговоров

03.03.2022 13:00

Российско-украинские переговоры ожидаются в 14.00 в Брестской области. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, пишут РосСМИ. Блок "российских предложений" на переговорах с Украиной ... подробнее →

Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 марта

03.03.2022 12:00

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявляет, что на большей части территории Донбасса ночь прошла относительно спокойно. Об этом он написал в Facebook в четверг, ... подробнее →

В ДонОГА опубликовали полный список эвакуированных жителей разрушенной Волновахи

03.03.2022 11:00

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко обнародовал полный перечень жителей города Волноваха, которые были эвакуированы из разрушенного города. Об этом он сообщает в ... подробнее →

Ночью оккупанты обстреляли жилой сектор Лисичанска

03.03.2022 10:00

На Луганщине оккупанты совершили массовый ночной обстрел. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Ночной обстрел Лисичанска, 1мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие ... подробнее →

В ООН назвали число жертв среди мирного населения Украины

03.03.2022 09:00

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что  с начала российского вторжения по состоянию на полночь 1 марта зафиксировала уже 752 погибших и пострадавших среди мирного ... подробнее →

Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией

03.03.2022 08:00

Второй тур переговоров делегаций Украины и России, которая напала на нашу страну, состоятся сегодня, но не в Беловежской пуще, сообщил член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид ... подробнее →

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