Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске 04.03.2022 15:00 В Краматорске опубликовали список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка, а также рассказали, где можно обналичить деньги. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко. Отделения приват ... подробнее →

Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 04.03.2022 13:00 Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет был сбит 4 марта над Волновахой на Донетчине. Об этом сообщает штаб ООС. "Этот ... подробнее →