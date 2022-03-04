Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр04.03.2022 17:00
Завтра, 5 марта, на автовокзал Краматорска к 8:00 планируется подача автобуса на Днепр. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. Отправление автобуса произойдет по его наполнению. подробнее →
Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске04.03.2022 15:00
В Краматорске опубликовали список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка, а также рассказали, где можно обналичить деньги. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко. Отделения приват ... подробнее →
Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-3404.03.2022 13:00
Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет был сбит 4 марта над Волновахой на Донетчине. Об этом сообщает штаб ООС. "Этот ... подробнее →
Сегодня днем из Лисичанска отправится эвакуационный поезд04.03.2022 11:00
Сегодня в Лисичанск приедет эвакуационный поезд. Желающим выехать из области нужно прибыть на станцию. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергея Гайдая 04.03.2022 на 14.00 будет подан эвакуационный поезд в ... подробнее →
Зеленский записал видеообращение об атаке на ЗАЭС04.03.2022 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением из-за атаки российских оккупантов на Запорожскую АЭС. Президент обратился ко всем, кто «знает, что такое ... подробнее →
Украина — Россия: итоги второго раунда переговоров04.03.2022 08:00
В Беловежской пуще прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией, главной темой которых стал гуманитарный аспект. По словам советника главы офиса Президента Зеленского Михаила Подоляка , ... подробнее →
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- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью17:00
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей16:00
- Эвакуация из Мариуполя сорвана14:00
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы13:00
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- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения10:00
- Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи09:30
- В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ09:00
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр17:00
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