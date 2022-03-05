В Северодонецке российские войска обстреляли жилые кварталы. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "5.03.2022 Северодонецк. Вилесова 21а, восемь пострадавших, двое погибших. После того как ... подробнее →

Поскольку российские войска не соблюдают режим тишины в Мариуполе и на его окрестностях, эвакуация из города перенесена. Об этом в субботу, 5 марта, заявил глава региона Павел Кириленко. "Просим ... подробнее →

Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. "Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до ... подробнее →

Сегодня ночью из Славянска отправят поезд на Ужгород. Людям разрешили выезжать в комендантский час для посадки на поезд. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Внимание! В ночь на 6 ... подробнее →

В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны 05.03.2022 12:00 Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны. Об этом сообщила координатор проекта Полина Гоч в Facebook . "На платформе КоордиНация мы ... подробнее →

В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения 05.03.2022 10:00 В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. ОФИЦИАЛЬНО! Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация ... подробнее →