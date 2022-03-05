Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью05.03.2022 17:00
Сегодня ночью из Славянска отправят поезд на Ужгород. Людям разрешили выезжать в комендантский час для посадки на поезд. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Внимание! В ночь на 6 ... подробнее →
Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей05.03.2022 16:00
Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. "Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до ... подробнее →
Эвакуация из Мариуполя сорвана05.03.2022 14:00
Поскольку российские войска не соблюдают режим тишины в Мариуполе и на его окрестностях, эвакуация из города перенесена. Об этом в субботу, 5 марта, заявил глава региона Павел Кириленко. "Просим ... подробнее →
Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы05.03.2022 13:00
В Северодонецке российские войска обстреляли жилые кварталы. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "5.03.2022 Северодонецк. Вилесова 21а, восемь пострадавших, двое погибших. После того как ... подробнее →
В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны05.03.2022 12:00
Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны. Об этом сообщила координатор проекта Полина Гоч в Facebook . "На платформе КоордиНация мы ... подробнее →
В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения05.03.2022 10:00
В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. ОФИЦИАЛЬНО! Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация ... подробнее →
Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи05.03.2022 09:30
Министерство обороны России сообщило, что с 10 часов утра субботы по Москве ( 9.00 по Киеву) российской стороной объявляется режим тишины и открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из ... подробнее →
В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ05.03.2022 09:00
За ночь с 4 на 5 марта поступила информация о новых раненых оккупантами РФ на Донетчине: 2 в селе Тарамчук, 1 в Новотроицком и 1 в Волновахе. Об этом сообщили в ДонОГА. "Всего с начала вторжения ... подробнее →
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