Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью

05.03.2022 17:00

Сегодня ночью из Славянска отправят поезд на Ужгород. Людям разрешили выезжать в комендантский час для посадки на поезд. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Внимание! В ночь на 6 ... подробнее →

Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей

05.03.2022 16:00

Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. "Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до ... подробнее →

Эвакуация из Мариуполя сорвана

05.03.2022 14:00

Поскольку российские войска не соблюдают режим тишины в Мариуполе и на его окрестностях, эвакуация из города перенесена. Об этом в субботу, 5 марта, заявил глава региона Павел Кириленко. "Просим ... подробнее →

Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы

05.03.2022 13:00

В Северодонецке российские войска обстреляли жилые кварталы. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "5.03.2022 Северодонецк. Вилесова 21а, восемь пострадавших, двое погибших. После того как ... подробнее →

В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны

05.03.2022 12:00

Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны. Об этом сообщила координатор проекта Полина Гоч в Facebook . "На платформе КоордиНация мы ... подробнее →

В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения

05.03.2022 10:00

В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. ОФИЦИАЛЬНО! Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация ... подробнее →

Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи

05.03.2022 09:30

Министерство обороны России сообщило, что с 10 часов утра субботы по Москве ( 9.00 по Киеву) российской стороной объявляется режим тишины и открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из ... подробнее →

В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ

05.03.2022 09:00

За ночь с 4 на 5 марта поступила информация о новых раненых оккупантами РФ на Донетчине: 2 в селе Тарамчук, 1 в Новотроицком и 1 в Волновахе. Об этом сообщили в ДонОГА. "Всего с начала вторжения ... подробнее →

Показано c 1 по 8 (из 8 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх