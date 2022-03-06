Фонд Ахметова доставил в Краматорск партию медикаментов 06.03.2022 17:00 В Краматорск Донецкой области в воскресенье, 6 марта, прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова. Медицинскую помощь доставили из ... подробнее →

Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя 06.03.2022 16:00 В Мариуполе сорвана вторая попытка обеспечения "зеленого коридора" для эвакуации гражданских лиц. Она снова закончилась обстрелами со стороны россиян, сообщил советник министра внутренних дел Антон ... подробнее →

Укрзализныця уточнила время прибытия эвакуационного поезда в Лисичанск 06.03.2022 15:00 Эвакуация гражданского населения Луганской области из Лисичанска по железной дороге начнется в 15.30. Об этом сообщила Укрзализныця. "Мы уже к вам мчим, сегодня прорвемся! Посадка в 15:30", — ... подробнее →