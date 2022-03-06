Фонд Ахметова доставил в Краматорск партию медикаментов

06.03.2022 17:00

В Краматорск Донецкой области в воскресенье, 6 марта, прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова. Медицинскую помощь доставили из ... подробнее →

Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя

06.03.2022 16:00

В Мариуполе сорвана вторая попытка обеспечения "зеленого коридора" для эвакуации гражданских лиц. Она снова закончилась обстрелами со стороны россиян, сообщил советник министра внутренних дел Антон ... подробнее →

Укрзализныця уточнила время прибытия эвакуационного поезда в Лисичанск

06.03.2022 15:00

Эвакуация гражданского населения Луганской области из Лисичанска по железной дороге начнется в 15.30. Об этом сообщила Укрзализныця. "Мы уже к вам мчим, сегодня прорвемся! Посадка в 15:30", — ... подробнее →

Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине

06.03.2022 14:00

Все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа - оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Чтобы ... подробнее →

Опубликован список эвакуированных 5 марта жителей Волновахи

06.03.2022 13:00

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко опубликовал полный перечень жителей Волновахи, которые были эвакуированы из разрушенного города 5 марта. С полным списком ... подробнее →

В Мариуполе объявлена эвакуация мирного населения

06.03.2022 11:00

В Координационном центре под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сообщили, что в воскресенье, 6 марта, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим ... подробнее →

Большая часть Северодонецка осталась без воды

06.03.2022 09:00

6 марта вследствие повреждения линии электропередач обесточена КНС (насосная станция) большая часть Северодонецка осталась без воды. Об этом сообщают в городской ВГА . Как отмечается, будут проведены ... подробнее →

В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта

06.03.2022 08:30

В Донецкой областной военно-гражданской администрации информируют об отправке ряда поездов завтра, 06.03.2022. Об этом сообщает ДонОГА в Facebook . 06.03.2022 г. из г. Краматорск будут отправляться ... подробнее →

Арахамия анонсировал третий раунд переговоров Украина-РФ

06.03.2022 08:00

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. "Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал ... подробнее →

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