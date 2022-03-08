С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Помощь могут получить наемные работники, за ... подробнее →

Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи больницам Запорожской области, сообщает пресс-служба Фонда. Список медикаментов согласован с Минздравом, в него ... подробнее →

Выехавшая из Запорожья колонна гуманитарной помощи Мариуполю остановилась в городе Орехов из-за боевых действий, сообщил во вторник, 8 марта, в эфире канала Украина 4 гендиректор Запорожстали ... подробнее →

Сегодня, 8 марта, из Краматорска отправится дополнительный эвакуационный поезд во Львов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска. "Вниманию желающих уехать. ... подробнее →

Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь 08.03.2022 13:00 Из Запорожья в Мариуполь выехали эвакуационные автобусы и гуманитарный груз. Об этом сообщил главы ДонОГА Павел Кириленко. "Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен ... подробнее →