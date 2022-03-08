В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов08.03.2022 17:00
Сегодня, 8 марта, из Краматорска отправится дополнительный эвакуационный поезд во Львов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска. "Вниманию желающих уехать. ... подробнее →
Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов08.03.2022 16:00
Выехавшая из Запорожья колонна гуманитарной помощи Мариуполю остановилась в городе Орехов из-за боевых действий, сообщил во вторник, 8 марта, в эфире канала Украина 4 гендиректор Запорожстали ... подробнее →
Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область08.03.2022 15:00
Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи больницам Запорожской области, сообщает пресс-служба Фонда. Список медикаментов согласован с Минздравом, в него ... подробнее →
В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу08.03.2022 14:00
С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Помощь могут получить наемные работники, за ... подробнее →
Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь08.03.2022 13:00
Из Запорожья в Мариуполь выехали эвакуационные автобусы и гуманитарный груз. Об этом сообщил главы ДонОГА Павел Кириленко. "Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен ... подробнее →
РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам08.03.2022 12:00
Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович обратился к украинцам и лично к главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости". "С болью воспринимаю все, ... подробнее →
На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся08.03.2022 11:00
На ж/д вокзале Славянска развернули пункт обогрева. Здесь можно согреться до прибытия эвакуационных поездов. Об этом сообщает горсовет Славянска. Спасатели 6 Государственного пожарно-спасательного ... подробнее →
В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта08.03.2022 10:00
Рубежное, Кременная, Попасная - наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов российской армией города, — сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Потерпев очередное ... подробнее →
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта08.03.2022 09:00
На 8 марта Укрзализныцей запланированы такие эвакуационные рейсы из Кривого Рога: 10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм 14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов 19:08 - №229/230 ... подробнее →
В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ08.03.2022 08:00
Завершился третий раунд переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной, сообщил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк. "Есть небольшие положительные ... подробнее →
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе17:00
- На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету16:00
- В Торецке приступили к восстановлению поврежденного жилья14:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях российских обстрелов10:00
- К организации гуманитарного коридора в Мариуполь привлекают МКК09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта08:00
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе17:00
- На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету16:00
- Кулеба озвучил ожидания от переговоров с Лавровым15:00
- В Торецке приступили к восстановлению поврежденного жилья14:00
- Украина объявила о шести коридорах для эвакуации12:30
- В России запретили продажу наличной валюты11:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях российских обстрелов10:00
- К организации гуманитарного коридора в Мариуполь привлекают МКК09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта08:00
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов
- РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь
- Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы
- В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион