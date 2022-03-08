В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов

08.03.2022 17:00

Сегодня, 8 марта, из Краматорска отправится дополнительный эвакуационный поезд во Львов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска. "Вниманию желающих уехать. ... подробнее →

Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов

08.03.2022 16:00

Выехавшая из Запорожья колонна гуманитарной помощи Мариуполю остановилась в городе Орехов из-за боевых действий, сообщил во вторник, 8 марта, в эфире канала Украина 4 гендиректор Запорожстали ... подробнее →

Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область

08.03.2022 15:00

Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи больницам Запорожской области, сообщает пресс-служба Фонда. Список медикаментов согласован с Минздравом, в него ... подробнее →

В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу

08.03.2022 14:00

С 8 марта в Украине начали выплачивать 6500 грн людям, потерявшим работу из-за войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Помощь могут получить наемные работники, за ... подробнее →

Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь

08.03.2022 13:00

Из Запорожья в Мариуполь выехали эвакуационные автобусы и гуманитарный груз. Об этом сообщил главы ДонОГА Павел Кириленко. "Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен ... подробнее →

РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам

08.03.2022 12:00

Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович обратился к украинцам и лично к главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости". "С болью воспринимаю все, ... подробнее →

На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся

08.03.2022 11:00

На ж/д вокзале Славянска развернули пункт обогрева. Здесь можно согреться до прибытия эвакуационных поездов. Об этом сообщает горсовет Славянска. Спасатели 6 Государственного пожарно-спасательного ... подробнее →

В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта

08.03.2022 10:00

Рубежное, Кременная, Попасная - наиболее пострадавшие от вчерашних обстрелов российской армией города, — сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Потерпев очередное ... подробнее →

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта

08.03.2022 09:00

На 8 марта Укрзализныцей запланированы такие эвакуационные рейсы из Кривого Рога: 10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм 14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов 19:08 - №229/230 ... подробнее →

В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ

08.03.2022 08:00

Завершился третий раунд переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной, сообщил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк. "Есть небольшие положительные ... подробнее →

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