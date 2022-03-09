В пострадавшем от обстрелов российских оккупантов Торецке спасатели приступили к ремонтным работам. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook . "В Торецке спокойно, сотрудники ... подробнее →

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что его ожидания от встречи с главой МИД Украины Сергеем Лавровым в Турции – сдержанны. "Я не возлагаю на них (переговоры – ред.) каких-то ... подробнее →

Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса «Искандер», сообщили в полиции Донетчины. Ракета была сбита, хвостовая ... подробнее →

Российские войска совершили целенаправленную бомбардировку детской больницы города Мариуполя. Об этом сообщает Городской совет Мариуполя. "Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на ... подробнее →

Украина объявила о шести коридорах для эвакуации 09.03.2022 12:30 Украина и Россия достигли соглашения об открытии шести гумантарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →

В России запретили продажу наличной валюты 09.03.2022 11:00 В ночь на среду Центробанк России объявил о запрете продажи банками наличной валюты и ограничении ее выдачи с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода. Поменять наличную валюту на рубли ... подробнее →