Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым 10.03.2022 13:00 В Турции завершилась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, она продлилась полтора часа. По ее итогам Кулеба сообщил, что на встрече обсуждались вопросы открытия ... подробнее →

Верещук перечислила маршруты для эвакуации на 10 марта 10.03.2022 12:00 Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц. Маршруты для эвакуации в Сумской области: ... подробнее →