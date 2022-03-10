В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным10.03.2022 17:00
В Городском совете Бахмута информируют о предоставлении помощи для эвакуированных людей из населенных пунктов, где на данный момент проходят ожесточенных боевые столкновения. Об этом сообщает ... подробнее →
МВФ экстренно перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов10.03.2022 15:00
Украина уже получила от Международного валютного фонда 1,4 млрд долларов экстренной поддержки по инструменту Rapid Financing Instrument. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. По его словам, ... подробнее →
Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым10.03.2022 13:00
В Турции завершилась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, она продлилась полтора часа. По ее итогам Кулеба сообщил, что на встрече обсуждались вопросы открытия ... подробнее →
Верещук перечислила маршруты для эвакуации на 10 марта10.03.2022 12:00
Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц. Маршруты для эвакуации в Сумской области: ... подробнее →
В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ10.03.2022 11:00
В Городском совете Мариуполя назвали количество погибших мирных жителей города в результате военных преступлений путинских террористических вооруженных сил. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. ... подробнее →
Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10.03.2022 10:00
Сегодня с Луганщины отправят эвакуационный поезд, сообщает ЛугОГА. "Внимание! Сегодня, 10.03.2022, планируется эвакуационный поезд из Камышевахи (ЧЕРЕЗ Рубежное и Лисичанск)! Ориентировочное время ... подробнее →
В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи10.03.2022 09:00
9 марта совместными усилиями спасателей Донбасса, волонтеров, военных, Национальной полиции и Донецкой облгосадминистрации было вывезено в город Покровск 143 человека. Среди эвакуированных жители ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта10.03.2022 08:30
Сегодня, 10.03.22, ряд поездов отправятся из Краматорска в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Одессы. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска. Среди ... подробнее →
Кулеба и Лавров прибыли в Турцию для переговоров10.03.2022 08:00
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter . "По приглашению главы МИД ... подробнее →
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