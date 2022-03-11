В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 11.03.2022 17:00 На территории Луганской области работают гуманитарные штабы, гуманитарная помощь поступает в регион каждый день. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebоok . ... подробнее →

ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов 11.03.2022 15:00 За минувшие сутки, 10 марта, ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 24 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 11 марта. Так, в ... подробнее →

Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор 11.03.2022 14:00 В график отправления эвакуационных поездов из Краматорска внесли изменения. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезд на Самбор (Львовская область), 13 вагонов, отправится в 15:00 ... подробнее →