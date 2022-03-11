В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь11.03.2022 17:00
На территории Луганской области работают гуманитарные штабы, гуманитарная помощь поступает в регион каждый день. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebоok . ... подробнее →
ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов11.03.2022 15:00
За минувшие сутки, 10 марта, ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 24 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 11 марта. Так, в ... подробнее →
Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор11.03.2022 14:00
В график отправления эвакуационных поездов из Краматорска внесли изменения. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезд на Самбор (Львовская область), 13 вагонов, отправится в 15:00 ... подробнее →
Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города11.03.2022 13:00
ВГА Авдеевки в своем обращении рекомендовала жителям выехать из города. "Уважаемые жители! Все вы видите, читаете, что происходит вокруг: территорию Украины, в том числе и Донецкой области ... подробнее →
Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта11.03.2022 12:00
Украина в очередной раз открывает гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из ряда городов. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук на брифинге ... подробнее →
Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру11.03.2022 11:00
Войска РФ обстреляли ракетами Днепр. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС . "Оперативная информация. Днепропетровская область. 11 марта около 06:10 в Новокодацком районе г. Днепр нанесены три авиаудара ... подробнее →
В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии11.03.2022 09:00
Сейчас невозможно подсчитать все, что разрушили россияне в Мариуполе и Волновахе. Когда удастся установить эту информацию, общий список будет значительно, значительно длиннее, сообщил глава Донецкой ... подробнее →
Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда11.03.2022 08:00
11.03.2022 из города Краматорск будут отправлены два эвакуационных поезда, сообщили в Славянской городской ВГА. - во Львов (номер поезда 142/141), отправление в 9:00; - на Самбор, Львовская область, ... подробнее →
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