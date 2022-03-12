"Укрзалізниця" запустила новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com . На нем содержится актуальная информация о: - эвакуационных рейсах; - международных маршрутах; - работе вокзалов; - ... подробнее →

Оператор мобильной связи Киевстар починил в окруженном российскими войсками Мариуполе несколько базовых станций сети мобильной связи в городе и его окрестностях, сообщает пресс-служба компании. ... подробнее →

Руководитель ЛугОВГА Сергей Гайдай своим распоряжением от 12.03.2022 г. № 105 «О контроле за ценами на товары» запретил необоснованное повышение цен в условиях военного времени на товары ... подробнее →

Приблизительно 1300 украинских военных погибло за две недели войны с Россией. Об этом заявил президент Украины во время пресс-конференции зарубежным журналистам. "Русские зайдут в Киев если они ... подробнее →

На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички 12.03.2022 12:00 По информации "Укрзалізниці", сегодня, 12 марта, из Новозолотаревки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд, сообщает глава ЛугОВА Сергей Гайдай в Facebook . Дальше пересадка на ... подробнее →

Перечень гуманитарных коридоров для эвакуации населения 12 марта 12.03.2022 11:00 Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города. Об этом ... подробнее →

Гумконвой из Запорожья сегодня вновь попытается попасть в Мариуполь 12.03.2022 10:00 Из Запорожья в Мариуполь отправились автобусы для эвакуации мирных жителей, а также гуманитарный груз. Об этом в Телеграме сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух. "Гуманитарная колонна на ... подробнее →