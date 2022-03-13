В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи 13.03.2022 15:00 Произошли изменения относительно получения гуманитарной помощи в Ледовом дворце в Северодонецке, сообщает ЛугОГА . Для того чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по телефону ... подробнее →

На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд 13.03.2022 11:00 В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд Краматорск-Львов погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщили в Укрзализнице. Обстрел произошел в ночь с 12 на 13 марта вблизи станции ... подробнее →