Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах14.03.2022 16:30
Украина и Россия взяли техническую паузу в переговорах о прекращении войны, сообщил в понедельник, 14 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, пауза - до завтрашнего дня. ... подробнее →
Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям14.03.2022 15:30
По состоянию на 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Об этом сообщает горсовет Мариуполя . "Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному ... подробнее →
Часть Луганщины осталась без мобильной связи14.03.2022 15:00
Часть Луганщины потеряла мобильную связь. Об этом заявил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Это работа - рашистов. Работаем над этим вопросом. Пока ПРОШУ там, где есть свет, есть интернет - убирайте ... подробнее →
На Донетчине из-за обстрелов 200 тысяч жителей остались без воды14.03.2022 14:00
В Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, без водоснабжения остались 200 тысяч человек. Губернатор ... подробнее →
Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта14.03.2022 13:00
На понедельник, 14 марта, в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ... подробнее →
На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области14.03.2022 12:00
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай своим распоряжением от 14.03.2022 года № 106 «О запрете вывоза горючего» запретил субъектам хозяйствования, физическим ... подробнее →
Ракицкий призвал россиян прекратить "освобождать" Украину14.03.2022 11:00
Бывший защитник российского «Зенита» и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий обратился в Instagram к россиянам в связи с полномасштабной войной на своей родине. «Миром ... подробнее →
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта14.03.2022 09:30
Укрзализныця назначила следующие поезда для эвакуации на 14 марта: Харьков: 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород; 13:00 - №239/240 Харьков – Львов. Днепр: 10:30 - №907/908 Днепр – ... подробнее →
Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела14.03.2022 09:00
В Донецкой области пять снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме . ... подробнее →
В ЛугОГА сообщили план эвакуации на 14.03.202214.03.2022 08:30
Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00). Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай в Facebook . Места сбора для ... подробнее →
Подоляк анонсировал новые видеопереговоры с представителями России14.03.2022 08:00
14 марта украинская делегация проведет видеопереговоры с представителями России. На встрече должны подвести предварительные итоги переговоров, сообщил в Twitter советник главы Офиса президента ... подробнее →
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