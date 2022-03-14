Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах

14.03.2022 16:30

Украина и Россия взяли техническую паузу в переговорах о прекращении войны, сообщил в понедельник, 14 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, пауза - до завтрашнего дня. ... подробнее →

Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям

14.03.2022 15:30

По состоянию на 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Об этом сообщает горсовет Мариуполя . "Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному ... подробнее →

Часть Луганщины осталась без мобильной связи

14.03.2022 15:00

Часть Луганщины потеряла мобильную связь. Об этом заявил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Это работа - рашистов. Работаем над этим вопросом. Пока ПРОШУ там, где есть свет, есть интернет - убирайте ... подробнее →

На Донетчине из-за обстрелов 200 тысяч жителей остались без воды

14.03.2022 14:00

В Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, без водоснабжения остались 200 тысяч человек. Губернатор ... подробнее →

Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта

14.03.2022 13:00

На понедельник, 14 марта, в Украине согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ... подробнее →

На Луганщине запретили вывоз топлива за пределы области

14.03.2022 12:00

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай своим распоряжением от 14.03.2022 года № 106 «О запрете вывоза горючего» запретил субъектам хозяйствования, физическим ... подробнее →

Ракицкий призвал россиян прекратить "освобождать" Украину

14.03.2022 11:00

Бывший защитник российского «Зенита» и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий обратился в Instagram к россиянам в связи с полномасштабной войной на своей родине. «Миром ... подробнее →

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта

14.03.2022 09:30

Укрзализныця назначила следующие поезда для эвакуации на 14 марта: Харьков: 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород; 13:00 - №239/240 Харьков – Львов. Днепр: 10:30 - №907/908 Днепр – ... подробнее →

Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела

14.03.2022 09:00

В Донецкой области пять снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме . ... подробнее →

В ЛугОГА сообщили план эвакуации на 14.03.2022

14.03.2022 08:30

Завтра, 14.03.2022, планируется эвакуация автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00). Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай в Facebook . Места сбора для ... подробнее →

Подоляк анонсировал новые видеопереговоры с представителями России

14.03.2022 08:00

14 марта украинская делегация проведет видеопереговоры с представителями России. На встрече должны подвести предварительные итоги переговоров, сообщил в Twitter советник главы Офиса президента ... подробнее →

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