Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах 14.03.2022 16:30 Украина и Россия взяли техническую паузу в переговорах о прекращении войны, сообщил в понедельник, 14 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, пауза - до завтрашнего дня. ... подробнее →

Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям 14.03.2022 15:30 По состоянию на 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Об этом сообщает горсовет Мариуполя . "Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному ... подробнее →