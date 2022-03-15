Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин 15.03.2022 17:00 По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи машин. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак- Васильевка - Запорожье, ... подробнее →

Создан новый сервис для сбора информации о передвижении врага 15.03.2022 15:00 Служба безопасности Украины вместе с кибервойсками создали сервис, с помощью которого можно проинформировать о перемещении и наличии вражеских войск и техники на территории страны. Об этом информирует ... подробнее →

Украина и РФ возобновили переговоры после паузы 15.03.2022 14:00 Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП . Другая ... подробнее →