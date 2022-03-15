Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин

15.03.2022 17:00

По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи машин. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак- Васильевка - Запорожье, ... подробнее →

Создан новый сервис для сбора информации о передвижении врага

15.03.2022 15:00

Служба безопасности Украины вместе с кибервойсками создали сервис, с помощью которого можно проинформировать о перемещении и наличии вражеских войск и техники на территории страны. Об этом информирует ... подробнее →

Украина и РФ возобновили переговоры после паузы

15.03.2022 14:00

Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП . Другая ... подробнее →

Российские войска обстреляли Рубежанскую горбольницу

15.03.2022 13:00

Российско-оккупационные войска обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Разрушения просто ужасные: полностью разбито ... подробнее →

15 марта должны заработать девять гуманитарных коридоров

15.03.2022 11:00

На 15 марта согласована работа девяти гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина ... подробнее →

ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку

15.03.2022 10:00

Ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, однозначно является российской. Об этрм заявил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонид Матюхин на брифинге в ... подробнее →

Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта

15.03.2022 09:00

Славянская ВГА информирует , что если все будет спокойно, то 15 марта с Донетчины отправятся следующие поезда на запад Украины: Ориентировочно в 10:00-10:30 из Краматорска отправится поезд на ... подробнее →

Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье

15.03.2022 08:00

В Запорожском областном гуманитарном штабе приняли первых беженцев из Мариуполя. С ними работают специалисты штаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Об этом сообщается в ... подробнее →

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