Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин15.03.2022 17:00
По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи машин. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак- Васильевка - Запорожье, ... подробнее →
Создан новый сервис для сбора информации о передвижении врага15.03.2022 15:00
Служба безопасности Украины вместе с кибервойсками создали сервис, с помощью которого можно проинформировать о перемещении и наличии вражеских войск и техники на территории страны. Об этом информирует ... подробнее →
Украина и РФ возобновили переговоры после паузы15.03.2022 14:00
Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП . Другая ... подробнее →
Российские войска обстреляли Рубежанскую горбольницу15.03.2022 13:00
Российско-оккупационные войска обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Разрушения просто ужасные: полностью разбито ... подробнее →
15 марта должны заработать девять гуманитарных коридоров15.03.2022 11:00
На 15 марта согласована работа девяти гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина ... подробнее →
ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку15.03.2022 10:00
Ракета, ударившая по Донецку утром 14 марта, однозначно является российской. Об этрм заявил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонид Матюхин на брифинге в ... подробнее →
Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта15.03.2022 09:00
Славянская ВГА информирует , что если все будет спокойно, то 15 марта с Донетчины отправятся следующие поезда на запад Украины: Ориентировочно в 10:00-10:30 из Краматорска отправится поезд на ... подробнее →
Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье15.03.2022 08:00
В Запорожском областном гуманитарном штабе приняли первых беженцев из Мариуполя. С ними работают специалисты штаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Об этом сообщается в ... подробнее →
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- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин17:00
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- ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку10:00
- Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта09:00
- Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных15:00
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