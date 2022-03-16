В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи16.03.2022 17:00
Адрес пункта выдачи гуманитарной помощи в районе Стеклозавода в Лисичанске изменен. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской ВГА. Так, с 17 марта пункт переносится в Лисичанский лицей 4, улица ... подробнее →
На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных16.03.2022 15:00
ДонОГА совместно с ОО «Точка доступа» разработали специальный телеграм-бот «Уже в безопасности». Там собрана информация о всех, кого организованно вывезли из Волновахи и ... подробнее →
В Запорожье опубликовали контакты для эвакуировавшихся из Мариуполя16.03.2022 14:00
Опубликованы контакты центров поддержки для людей, которые на собственном транспорте выехали из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете . Адреса: г. Запорожье, ул. ... подробнее →
В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами16.03.2022 13:00
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6.00 часов на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Лозовая Волочиской тергромады. Об этом сообщает Департамент коммуникаций ... подробнее →
Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине16.03.2022 12:00
Россияне в очередной раз хотели захватить Рубежное, Северодонецк, Лисичанск Луганской области, но понесли значительные потери и отступили. Об этом сообщает глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай. В ... подробнее →
Фонд Ахметова передал продуктовые наборы для трех районов Киева16.03.2022 11:00
Фонд Рината Ахметова передал партию продуктовых наборов жителям Киева. Партию гуманитарной помощи сегодня доставили в терцентры соцзащиты Святошинского и Днепровского районов. Таким образом Фонд уже ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта16.03.2022 10:00
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда эвакуационных поездов 16.03.2022. Сегодня с жд станции Краматорск планируется отправка следующих рейсов: 271/272 на ... подробнее →
Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ16.03.2022 09:00
Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду, 16 марта. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter . "Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий ... подробнее →
Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек16.03.2022 08:00
Из Мариуполя гуманитарным коридором на частных автомобилях выехали около 20 тысяч человек. Об этом сообщает замглавы ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 15 марта. "Из 4 тысяч автомобилей, которые ... подробнее →
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