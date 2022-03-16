В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи 16.03.2022 17:00 Адрес пункта выдачи гуманитарной помощи в районе Стеклозавода в Лисичанске изменен. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской ВГА. Так, с 17 марта пункт переносится в Лисичанский лицей 4, улица ... подробнее →

В Запорожье опубликовали контакты для эвакуировавшихся из Мариуполя 16.03.2022 14:00 Опубликованы контакты центров поддержки для людей, которые на собственном транспорте выехали из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете . Адреса: г. Запорожье, ул. ... подробнее →