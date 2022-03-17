Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовоз. Об этом сообщил Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирил Тимошенко. Бензовоз предназнкчен для заправки ... подробнее →

В Северодонецк и Лисичанск прибыли гуманитарные грузы. В машинах самое важное: продукты, медикаменты, средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА. "Подобная помощь ежедневно прибывает в ... подробнее →

ГСЧС Донетчины опубликовала списки эвакуированных в Покровск, Дружковку и Белозерское людей из г. Мариуполь, г. Волноваха, Волновахского района, начиная с 02.03.2022 по состоянию на 15:00 17.03.2022. ... подробнее →

Американский киноактер, государственный и политический деятель Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине. Видеообращение с названием A message to the ... подробнее →

В МВД сообщили об обстрелах 13 населенных пунктов Донетчины 17.03.2022 13:00 Войска РФ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса. Об этом 17 марта сообщает МВД Украины. Отмечается, что повреждены, по меньшей мере, 36 жилых домов и объектов инфраструктуры. Есть ... подробнее →

На Луганщине временно изменились номера экстренной линии ГСЧС 17.03.2022 12:00 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области информирует о временной остановке работы экстренной линии "101" и "112". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области. ... подробнее →

Верещук перечислила гуманитарные коридоры на 17 марта 17.03.2022 11:00 В Украине на четверг, 17 марта, согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки продуктов и медикаментов в захваченные российскими военными города. Об ... подробнее →