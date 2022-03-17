Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек

17.03.2022 10:00

Около 11 тысяч людей выехали из Мариуполя в Запорожье за 16 марта. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. "Люди эвакуировались на 2,5 тыс. легковых авто. А тех, кто своим ходом добрались до Бердянска ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта

17.03.2022 09:00

Завтра, 17 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА. Информация о поездах: - поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (при ... подробнее →

Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя

17.03.2022 08:00

Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на ... подробнее →

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