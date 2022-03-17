Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек 17.03.2022 10:00 Около 11 тысяч людей выехали из Мариуполя в Запорожье за 16 марта. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. "Люди эвакуировались на 2,5 тыс. легковых авто. А тех, кто своим ходом добрались до Бердянска ... подробнее →

Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя 17.03.2022 08:00 Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на ... подробнее →