Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта17.03.2022 09:00
Завтра, 17 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА. Информация о поездах: - поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (при ... подробнее →
Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя17.03.2022 08:00
Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на ... подробнее →
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта09:00
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта09:00
- Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя08:00
- В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных15:00
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- Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта
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