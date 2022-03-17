Завтра, 17 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА. Информация о поездах: - поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (при ... подробнее →

17.03.2022 08:00

Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на ... подробнее →