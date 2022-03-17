Шварценеггер обратился к россиянам из-за войны в Украине (ВИДЕО)

17.03.2022 17:00

Американский киноактер, государственный и политический деятель Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине. Видеообращение с названием A message to the ... подробнее →

Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи

17.03.2022 16:00

ГСЧС Донетчины опубликовала списки эвакуированных в Покровск, Дружковку и Белозерское людей из г. Мариуполь, г. Волноваха, Волновахского района, начиная с 02.03.2022 по состоянию на 15:00 17.03.2022. ... подробнее →

В Северодонецк и Лисичанск прибыла гуманитарная помощь

17.03.2022 15:00

В Северодонецк и Лисичанск прибыли гуманитарные грузы. В машинах самое важное: продукты, медикаменты, средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА. "Подобная помощь ежедневно прибывает в ... подробнее →

Из Запорожья в Бердянск выехала колонна для эвакуации мариупольцев

17.03.2022 14:00

Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовоз. Об этом сообщил Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирил Тимошенко. Бензовоз предназнкчен для заправки ... подробнее →

В МВД сообщили об обстрелах 13 населенных пунктов Донетчины

17.03.2022 13:00

Войска РФ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса. Об этом 17 марта сообщает МВД Украины. Отмечается, что повреждены, по меньшей мере, 36 жилых домов и объектов инфраструктуры. Есть ... подробнее →

На Луганщине временно изменились номера экстренной линии ГСЧС

17.03.2022 12:00

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области информирует о временной остановке работы экстренной линии "101" и "112". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области. ... подробнее →

Верещук перечислила гуманитарные коридоры на 17 марта

17.03.2022 11:00

В Украине на четверг, 17 марта, согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки продуктов и медикаментов в захваченные российскими военными города. Об ... подробнее →

Из Мариуполя за вчерашний день эвакуировали 11 тысяч человек

17.03.2022 10:00

Около 11 тысяч людей выехали из Мариуполя в Запорожье за 16 марта. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. "Люди эвакуировались на 2,5 тыс. легковых авто. А тех, кто своим ходом добрались до Бердянска ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта

17.03.2022 09:00

Завтра, 17 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА. Информация о поездах: - поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (при ... подробнее →

Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя

17.03.2022 08:00

Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на ... подробнее →

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